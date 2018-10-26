В Орле ограничили вручение наград

Почетную грамоту мэрии можно получать на чаще одного раза в три года.

Власти областного центра утвердили положение «О Почетной грамоте администрации города Орла». Он определяет условия и порядок награждения. Почетная грамота определена как «форма поощрения за конкретный вклад в общественно-политическое, социально-экономическое, научно-техническое, культурное развитие города Орла».

Получить такую награду можно также за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебного долга, активную общественную деятельность, в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками или иными знаменательными событиями общественного значения.

Профессиональные праздники и памятные дни определяются соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Орловской области и города Орла. Что касается юбилейных дат, то здесь введена градация.

Таковыми для предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений и творческих союзов считаются 10 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня основания; для граждан — 50 лет (для женщин также — 55 лет), 60 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня рождения.

В документе подчеркнуто, что повторное награждение почетной грамотой за новые заслуги возможно не ранее чем через три года после предыдущего поощрения. Исключение сделано за достижение высоких результатов в соревнованиях, конкурсах и смотрах.

Кстати, дубликат почетной грамоты не выдается. В случае ее потери можно рассчитывать только на выписку из постановления о награждении, заверенную печатью.

ИА «Орелград»