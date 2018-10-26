Злобин анонсировал достройку дома АИЖК «Орелстроем»

26.10.2018 | 14:36 ЖКХ, Новости, Общество

Тем временем «Орелстрой» воздерживается от комментариев по этой теме.

Скриншот с сайта orel-panorama.ru

На заседании облсовета 26 октября обсудили проблему обманутых дольщиков в Орловской области. Депутаты и чиновники поговорили про самые сложные объекты — дом на Панчука, который должно было строить «АИЖК Орловской области», дом №46 на улице Бурова и дом в Нарышкино.

Комментируя ситуацию вокруг АИЖК, зампред правительства Орловской области Николай Злобин затронул тему кинотеатра «Родина», который находится в собственности компании, и предбанкротного состояния самого АИЖК. По его словам, памятник может быть использован для выполнения обязательств компании.

«Если «Орелстрой» зайдет, то АИЖК удастся избежать банкротства», — сказал Злобин, имея в виду, что «Орелстрой» может взять на себя обязательства по достройке дома на Панчука.

В «Орелстрое» пока воздерживаются от комментариев по этой теме.

По нашим данным, областные власти вели переговоры с компанией по достройке дома на Панчука еще при губернаторе Вадиме Потомском, однако стороны не достигли конкретных договоренностей.

На заседании облсовета выступила участница долевого строительства многоэтажки на Панчука. Она сказала, что таких, как она, обманутых дольщиков, всего 102 человека.

Обманутая дольщица с Панчука

«Каждый из нас брал ипотеку и платит за нее, выполняя обязательства перед банком. Но перед нами обязательства не исполняются! АИЖК — компания на 97% с госучастием. Это двойная ответственность Орловской области за самый проблемный объект!» — сказала женщина.

Она добавила, что жители не видят никаких улучшений ситуации, а чиновники безразлично относятся к их проблеме и присылают отписки.

«[Ситуация с дольщиками] — это стыд и позор нашей власти. Это федеральный скандал. Мне думается, что задача власти — заплатить и отдать людям ключи», — сказал Игорь Рыбаков и призвал Злобина назвать конкретные сроки сдачи всех домов. Ответа на этот вопрос так и не последовало.

ИА «Орелград»

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