Мебель износилась: областные власти объяснили «итальянскую» закупку в резиденцию губернатора

В отдельных помещениях вообще не было мебели, утверждается в ответе на запрос.

Издание «РИА57» опубликовало ответ администрации губернатора на запрос о закупке дорогой итальянской мебели в резиденцию, где живут первые лица Орловской области.

Как сообщал «Орелград» ранее, в начале октября бюджетное учреждение «Облхозэксплуатация» объявила закупку мебели в гостиницу в поселке Дружный. Чиновники были готовы потратить 220 тысяч рублей на два небольших шкафа и тумбу под телевизор. Ранее в тот же дом №17 по улице Гостиничной купили мебели на миллион и сделали ремонт еще за миллион.

«Приобретение мебели учреждением в период с октября 2017 года по настоящее обусловлено естественным и физическим износом имеющейся в наличии мебели, а также необходимостью меблировки ранее не укомплектованных мебелью помещений», — ответил журналистам и. о. руководителя администрации губернатора Валерий Аносов.

Он добавил, что мебель закупают во все дома поселка Дружный, однако во всех госзакупках указан только один адрес — Гостиничная, 17.

ИА «Орелград»