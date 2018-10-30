Советник Клычкова покинул свой пост, рассказав всю подноготную орловской медицины

По словам Павла Воробьева, после выборов его обещали сделать вице-губернатором, но не срослось.

Советник губернатора Орловской области Павел Воробьев покинул свой пост, о чем сообщил на странице в Facebook. По его словам, накануне, 29 октября, он забрал трудовую книжку из правительства региона.

Воробьев заявил, что при назначении Клычков пообещал ему должность вице-губернатора Орловской области, но после своего избрания предложил «оставить все как есть». Советник принял решение уйти, потому что ничего не мог сделать на своем посту.

«Уговорами и посулами мало что можно сделать. У советника есть только одна функция — советовать. Возможно, если советовать «правильные» вещи — тебя услышат. А я — по наивности — советовал нужные, нужные людям, а не системе. Мне пару раз объяснили, чтобы я не лез с идеями улучшения здравоохранения: все все знают, как НАДО делать, выполнять указы, приказы, распоряжения. Наблюдая со стороны я понял, что являюсь участником хроники пикирующего здравоохранения», — написал он (орфография и пунктуация сохранены).

Дорогие друзья. Вчера я забрал трудовую книжку из Орловского правительства. С "высшей должности государственной… Gepostet von Павел Воробьев am Dienstag, 30. Oktober 2018

На прощание Воробьев поблагодарил коллег, которые с пониманием отнеслись к его предложениям, и пообещал, что будет в статусе «свободного человека» «поднимать с колен и из пыли гражданское общество Орловщины».

О назначении Воробьева советником губернатора стало известно в феврале 2018 года. До этого профессор работал заведующим кафедрой гематологии и гериатрии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

В числе прочих задач он ставил себе решение проблем с лекарственным обеспечением и развитие информатизации медицины. С последним, напомним, недавно вышел скандал: Орловская область собиралась заплатить 63 млн за модернизацию информационной системы в здравоохранении. Конкурсная документация была составлена таким образом, что под нее подходила только одна фирма — белгородская компания «Софттраст». Это выглядело странным особенно на фоне того, что департаментом здравоохранения Орловской области руководит приехавший из Белгорода Иван Залогин, знакомый со скандальным советником Клычкова и борцом с коррупцией Сергеем Лежневым.

ИА «Орелград»