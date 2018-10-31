Орловцам предложили увлекательно провести ночь 4 ноября

Музеи проведут традиционную «Ночь искусств».

Как сообщили в Орловском областном краеведческом музее, любой желающий может принять участие в акции «Ночь искусств». Она пройдет в основном здании на улице Гостиной, а также в филиале — Военно-историческом музее на улице Нормандия-Неман, 1. Программа весьма насыщена.

Так, гостей ожидают мастер-классы по изготовлению сувениров из глины художников керамической мастерской «Майолика», по изготовлению браслета из фоамирана «Отголосок лета» и по выжиганию эскиза Сабуровской крепости.

Желающий наверняка привлечет творческий проект «Черное и белое» — силуэтная вырезка «Тени времен.

Жизнь и творчество И.С. Тургенева». Также будет проведена историко-краеведческая игра «Орел: Что? Где? Когда?».

Кстати, в рамках «Ночи искусств» будет организован свободный самостоятельный осмотр экспозиции музеев. Начало мероприятий – в 18 часов 4 ноября.

ИА «Орелград»