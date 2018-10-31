Орловцы раскритиковали новые правила благоустройства

В горсовете подвели итоги прошедших публичных слушаний.

Публичные слушания были назначены решением Орловского горсовета народных депутатов и касались проекта внесения поправок в правила благоустройства и санитарного содержания. Парламентарии не только подвели итоги обсуждения, но и опубликовали итоговый документ.

Резолюция говорит сама за себя: участники не рекомендовали депутатам горсовета принимать проект решения в предложенной редакции. Критики прозвучало немало. Так, общественность призвала администрацию города Орла определить и конкретизировать порядок и периодичность сбора, вывоза и утилизации собранного мусора, смета листвы, наледи и снега, включая порядок и возможные места его размещения.

Кроме того, участники слушаний предложили обязать коммунальные службы города проводить сбор, вывоз и утилизацию мусора с указанной периодичностью. Также предлагается утвердить критерии оценки надлежащего/ненадлежащего благоустройства и санитарного содержания территории. А до их утверждения внести в проект решения пункт запрещающий наложение штрафов.

Свою лепту внесли представители системы образования. В частности, они призвали исключить из проекта решения «обязательства детских муниципальных дошкольных учреждений по уборке прилегающей территории», а для всех остальных образовательных учреждений — уменьшить расстояние уборки прилегающей территории.

ИА «Орелград»