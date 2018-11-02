СМИ: анестезиологи НКМЦ устроили забастовку

Они требуют повысить зарплату и оплатить переработки

Анестезиологи Научно-клинического многопрофильного центра им. З.И. Круглой – бывшей областной детской больницы – отказываются выходить на операции, требуя оплатить переработки и повысить зарплату. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

Из-за этого, утверждает издание, на несколько месяцев были отложены операции некоторым детям. Мама одного из пациентов Ольга, которая привезла ребенка из Брянской области, рассказала, что утром в четверг ее сыну должны были удалять аденоиды, но в полдень завотделением сказал, что операции не будет.

Родители отправились к и.о. главврача НКМЦ Людмиле Крыловой. Она сказала, что операции проведут в ближайшие дни. Однако пока пациенты накапливаются. Родители собираются писать жалобу в департамент здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»