«Хоровод и ярмарки»: День народного единства в Орле

Центром внимания стал «Хоровод Единства».

Орел отметил День народного единства массовыми гуляниями. Во всех районах областного центра прошли спортивные марафоны и концерты. Одним из центральных мероприятий стал «Хоровод Единства», в котором приняли участие свыше 800 жителей.

Отметить праздник на площадь Ленина пришли семьи с детьми, пожилые люди и молодёжь. Гостей развлекали скоморохи, творческие коллективы города.

«Акция нацелена на объединение людей разных традиций и культур на основе взаимоуважения, любви, дружбы и добра», — сообщает пресс-служба облправительства.

Всех желающих угощали кашей и чаем.

На площади Жукова и на площадке перед КДЦ «Металлург» с самого утра развернулась ярмарка, где можно было купить плетёные корзины, изделия из дерева, игрушки и украшения. Пришедшие на праздник также могли попробовать блюда национальной кухни.

ИА «Орелград»

Фото: пресс-служба правительства Орловской области