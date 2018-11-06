Акционеру «Орелстроя» придется покупать акции втридорога

Стоимость одной акции компании до января составит 5 823 рублей

2 октября на портале официального раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» появилось официальное сообщение от компании «Орелстрой». В нем говорится, что ООО «Объединенная Домостроительная Корпорация» преодолела 50 процентный рубеж владения акций компании «Орелстрой».

По закону об акционерных обществах владелец, превысивший долю 50 процентов, обязан сделать публичное предложение остальным владельцам акций о выкупе акций. Предложение проверяет Центробанк, и только после этого оно поступает акционерам. Стоимость определяется оценщиками по ряду специальных показаний. В официальном публикаторе указана цена 5 823 рубля за одну обыкновенную акцию. Что значительно превысило цену на середину 2018 года.

Предложение по выкупу акций будет действительно в течение 80 дней, то есть до 11 января 2019 года. После чего «аукцион невиданной щедрости» закончится и неизвестно, когда повторится, так как по закону рубеж очередного публичного предложения — это владение 75% акций, что как отмечают эксперты, сложно преодолимый рубеж.

Руководство ПАО в официальном уведомлении дополнительно сообщает, что «нельзя исключать возможное изменение рыночной стоимости акций ПАО «Орелстрой» после их приобретения; однако определить параметры изменения не представляется возможным, так как на изменение рыночной стоимости могут повлиять как внутренние, так и внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля ПАО «Орелстрой»: изменение действующего законодательства, изменение экономической ситуации в отрасли и т.д.»

Выгодно или нет продавать сейчас акции, каждый владелец решает сам. Однако нужно отметить, что выплаты дивидендов акционерам последнее время не проходят, и, учитывая активную фазу развития ПАО «Орелстрой», которое осваивает Липецкую область, дивидендов, возможно, придется ждать еще долго.

ООО «ОДСК» получила контроль над ПАО «Орелстрой» в результате консолидации разрозненных пакетов акций нескольких юридических лиц. Генеральным директором ООО «Объединенная Домостроительная Корпорация» является Александр Александрович Рогачев.

ИА «Орелград»