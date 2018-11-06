В Ливнах совершат «транспортную революцию»

6.11.2018 | 17:30 Новости, Общество

Очередная реформа пассажирских перевозок стартует в 2019 году.

Администрация Ливен приняла так называемый документ планирования регулярных перевозок в городе на 2018-2019 годы. Он предусматривает ряд изменений, целями которых станут «снижение затрат времени на передвижение городского пассажирского транспорта, снижение загрузки улично-дорожной сети в центральной части города и повышение безопасности участников движения».

В частности, власти обещают формирование оптимальной маршрутной сети и проведение публичных процедур. Конкурсы на право обслуживания маршрутов планируется провести в конце следующего года. Документ также предполагает введение в 2019 году автоматизированной электронной системы оплаты проезда и ремонт остановок и мест для разворота и «межрейсового отстоя» транспорта общего пользования.

Авторы документа уверяют, что в городе был проведен опрос общественного мнения и некий анализ открытых источников, который позволил выявить ряд проблем. Так, они признают, что некоторые перевозчики нарушают расписание движения автобусов. Однако вину в этом возлагают на горожан, поскольку «недостаточное количество пассажиров на отдельных маршрутах приводит к недостаточной загрузке транспортных средств, тем самым снижая рентабельность маршрута».

Серди других проблем отмечено «периодическое игнорирование водителями остановок, несмотря на наличие свободных мест в салоне и присутствие на остановках пассажиров».
Добавим, что в Ливнах работают 12 частных перевозчиков, обслуживающих 21 маршрут по регулируемому тарифу. В городе работает 66 автобусов, все они относятся к категории маловместительных.

ИА «Орелград»

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