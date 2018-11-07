В Орле отметят юбилей Пясецкого

Тематическую выставку организуют областной краеведческий музей.

Как сообщили в Орловском областном краеведческом музее, на выставке будут представлены прижизненные издания произведений Павла Яковлевича Пясецкого, подлинные материалы второй половины XIX — начала XX веков, фотокопии фрагментов панорамы Транссибирской железной дороги, предоставленные Государственным Эрмитажем, а также портреты нашего земляка.

Мероприятие приурочено к его 175-летию. Известный русский хирург, путешественник, литератор и художник Павел Пясецкий родился 26 октября (7 ноября по новому стилю) 1843 года в Орле. Он обучался в Орловской мужской гимназии, а по ее окончании стал студентом медицинского факультета Московского университета.

В 1874 году в качестве врача и художника в составе экспедиции полковника Сосновского посетил Китай. Из своих рисунков Пясецкий составил первую картину-панораму «От середины Китая до Западной Сибири». Его книга «Путешествие по Китаю» была отмечена большой золотой медалью Императорского русского географического общества.

Во время войны с Турцией за освобождение Болгарии 1877-1878 гг. Павел Яковлевич был врачом военного госпиталя 9-й пехотной дивизии, полки которой носили имена городов Орловской губернии.

Большой заслугой Пясецкого стало внедрение в отечественную медицинскую практику кефира, он стал пропагандировать его лечебные свойства. В 1894-1900 гг. по заказу комитета по сооружению Сибирской железной дороги Пясецкий изготовил акварельную гигантскую движущуюся панораму Транссибирской магистрали (длина 942 метра), которая была представлена на Всемирной выставке 1900 года в Париже.

ИА «Орелград»