В Орле за взятку задержали высокопоставленного полицейского

9.11.2018 | 13:03 Важное, Новости, Общество

По данным «Орелграда», сумма составляет 4 млн рублей

В Орле накануне, 8 ноября, задержали начальника отдела управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) по Железнодорожному району. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

По нашей информации, сумма взятки составила около 4 млн рублей. Задержанный получил ее у некой коммерческой структуры и должен был передать деньги одному из вышестоящих сотрудников МВД. По оперативным данным, они предназначались главе УЭБиПК УМВД по Орловской области Федору Козину. Его статус в деле неизвестен, но, по словам собеседников «Орелграда», сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Спецоперацией занимались сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности УМВД.  Начальника отдела УЭБиПК по Железнодорожному району поместили в изолятор до предъявления обвинения и избрания меры пресечения. Возбуждено ли уголовное дело, пока неизвестно.

В УМВД по Орловской области сообщили, что начали проверку информации.

«В случае установления вины сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам, а его начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе полиции.

ИА «Орелград»

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