В массовом ДТП на «Экране» пострадала пассажирка «Лады»

14.11.2018 | 13:47 Новости, Происшествия

УГИБДД по Орловской области опубликовало детали аварии.

Авария в областном центре произошла сегодня, 14 ноября, на улице Московская. 37-водитель автомобиля «Хендай-Элантра» ехал по улице Старо-Московская в сторону улицы Орджоникидзе и в районе дома №78 влетел на встречке в «Ладу-Гранту». После отечественная легковушка врезалась в автомобиль «Ситроен-Пикассо» и «Ниссан-Тиида». Силой удара «Ситроен» отбросило в ПАЗ.

Сообщается, что 29-летняя пассажирка «Лады» получила незначительные травмы. После осмотра врачи отпустили женщину домой. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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