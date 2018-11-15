Два человека уехали с сельхозвыставки в Орле и пропали без вести

Их разыскивают полицейские

Управление уголовного розыска орловского УМВД разыскивает двух граждан, которые пропали 3 ноября после сельскохозяйственной выставки в Орле, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, пропавшие уехали с территории аэропорта «Орел-Южный», где проходила выставка-ярмарка, на автомобиле ВАЗ-21114 с госномером А 897 ХУ 71 RUS. После этого они исчезли.

Граждан, у которых есть записи видеорегистраторов или другая информация о местонахождении автомобиля, просят обратиться по телефонам 55-11-12, 54-35-95 или в управление уголовного розыска по адресу: г. Орёл, ул. Русанова, д. 43а.

«Орелград» обнаружил фотографии автомобиля на сайте avto-nomer.ru. В 2014 году искомую «одиннадцатую» сфотографировали в городе Щекино Тульской области, в 2016 году – в городе Чернь на границе Орловской и Тульской областей.

ИА «Орелград»