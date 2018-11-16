Под Орлом неизвестные оставили детский санаторий без парка

Возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев.

Дело заведено по мотивам проверки, которую провела Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Она проверила сообщения о незаконной рубке деревьев на территории БУЗ ОО Детский санаторий «Орловчанка». Информация подтвердилась.

— Установлено, что вырубка деревьев осуществлялась в отсутствие разрешительных документов, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — Осуществлена незаконная рубка деревьев преимущественно пород «дуб» и «липа», в результате незаконных действий причинен ущерб более 13 млн рублей.

Примечательно, что по результатам процессуальной проверки полицией дважды «выносились необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела». Они были отменены природоохранным прокурором как незаконные.

После этого дело все-таки завели — по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

ИА «Орелград»