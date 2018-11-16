В Орле украли зерна из госфонда на 200 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

С «Орловской хлебной базы №36» украли более 19 тысяч тонн зерна на сумму более 202 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Кражу выявила «Объединенная зерновая компания» совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и УМВД по Орлу. Проверка состоялась 15 ноября. В ОЗК отметили, что хищение имеет «беспрецедентные объемы».

По факту кражу орловская полиция завела уголовное дело. Отмечается, что «Орловская хлебная база №36» — один из хранителей зерна государственного фонда.

ИА «Орелград»