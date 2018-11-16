В Орле украли зерна из госфонда на 200 млн рублей

16.11.2018 | 20:40 Важное, Новости, Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело

С «Орловской хлебной базы №36» украли более 19 тысяч тонн зерна на сумму более 202 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Кражу выявила «Объединенная зерновая компания» совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и УМВД по Орлу. Проверка состоялась 15 ноября. В ОЗК отметили, что хищение имеет «беспрецедентные объемы».

По факту кражу орловская полиция завела уголовное дело. Отмечается, что «Орловская хлебная база №36» — один из хранителей зерна государственного фонда.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования