Болховские коммунисты критиковали повышение земельного налога. А потом пришли к власти и сами подняли его

Члены КПРФ показали чудеса политической эквилибристики и подтвердили статус игрушечной оппозиции.

Глава Болхова Борис Скворцов и председатель горсовета Валерий Анохин (оба – члены КПРФ) согласовали повышение земельного налога в райцентре. Копия документа имеется в распоряжении «Орелграда».

В нем указано, что обладатели земли под жилые дома, личные хозяйства и гаражи будут платить земельный налог в размере 0,3% от кадастровой стоимости участка. В отношении прочих участков устанавливается ставка в размере 1,5%.

Примечательно, что перед выборами 2016 года болховские коммунисты обращались к населению с призывом не голосовать за «Единую Россию», представители которой после выборов сразу подняли земельный налог.

«Что для вас сделали за пять лет народные избранники? Давайте вспомним. Депутаты городского Совета [Болхова от «Единой России»] сразу же приняли решение о повышении налога на землю почти в три раза. Они не стали принимать решение об отмене земельного налога как с проживающих в зоне с правом на отселение, хотя все было сделано для этого членами КПРФ и их сторонниками», — указано в обращении.

Болховские коммунисты тогда также указывали жителям, что они голосовали «за тех, кого рекомендовала власть», и эти депутаты будут голосовать так, «как выгодно чиновникам».

Скворцов и Анохин заняли свои посты по итогам выборов 2016 года.

ИА «Орелград»