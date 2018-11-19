Суд пожалел угонщика-неудачника

Житель Залегощенского района избежал сурового наказания.

Залегощенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в совершении двух автоугонов. Правда, ни в одном случае довести задуманное до конца ему не удалось. Преступления мужчина совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Он решил добраться до дома на машине, правда, на чужой. Злоумышленник через не запертую водительскую дверь проник в салон припаркованной у подъезда дома машины. Включил нейтральную передачу на коробке переключения передач. Затем вышел из автомобиля, и, толкая его руками в крышку багажника, тронул с места.

Он «прокатил» машину на расстояние около 30 метров. После чего запрыгнул в салон, перемкнул провода зажигания и попытался запустить двигатель. Однако его усилия успехом не увенчались.

Тогда мужчина попытался угнать другую машину. В салон он проник через багажник. Нажал ногой на педаль сцепления, и машина покатилась. Злоумышленник аналогично пытался запустить двигатель машины путем перемыкания проводов замка зажигания, но его действия остались безуспешными. В результате он скрылся с места совершения преступления пешком.

Мужчине повезло. Каждое из преступлений суд оценил в 10 тысяч рублей штрафа. Путем сложения наказания окончательно угонщик приговорен к выплате 15 тысяч рублей штрафа.

ИА «Орелград»