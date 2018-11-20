Клычков затеял мощную «кадровую революцию»

20.11.2018 | 11:05 Новости, Общество

Высшие чины поменяют названия.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, на рассмотрение в парламент губернатором Андреем Клычковым внесен проект изменений Устава региона.

Сообщается, что он разработан «в целях создания правовой основы для повышения эффективности при формировании правительства Орловской области, а также оптимизации системы органов исполнительной государственной власти области».

Так, предусматривается исключение из системы органов исполнительной государственной власти специальной компетенции представительства Орловской области при правительстве РФ. Оно больше не будет самостоятельным органом власти, хотя вряд ли исчезнет совсем. Напомним, что руководитель представительства на данный момент имеет также статус замгубернатора.

Проект также предусматривает внесение «существенных» поправок в перечень государственных должностей. Правда, вся реформа сводится к переименованию.

Например, должность «первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области» теперь будет звучать так: «первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области».

Заместитель губернатора и председателя правительства по экономике и финансам после принятия поправок будет именоваться заместителем губернатора и председателя правительства по планированию, экономике и финансам. Также запланировано исключение должности «руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области».

Безусловно, данные изменения помогут Орловской области совершить мощный экономический рывок и привлечь инвесторов.

ИА «Орелград»

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