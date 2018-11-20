Областные власти уже год не дают разрешение на строительство дороги в переулке Межевом

ПАО «Орелстрой» готов построить дорогу за собственные средства.

Вопрос строительства дороги по переулку Межевому обсуждался накануне, 19 ноября, на расширенном совещании мэра Орла Василия Новикова.

Напомним, с жалобой на строительство многоэтажного дома в новом жилом комплексе «Московский Парк» на участке между переулком Межевой и улицей Космонавтов к мэру обратились жильцы домов на Московском шоссе. Орловцам мешает тяжелая строительная техника «Орелстроя», которая проезжает близ уже построенных домов по переулку. Как сообщает пресс-служба горсовета, большегрузы разрушают дорогу.

Представители ПАО «Орелстрой» подчеркнули, что хотели построить новую дорогу и не мешать жителям. Представители компании направили все необходимые документы в региональное управление архитектуры. Однако разрешения так и не получили. Только на расширенном совещании стало известно, что все документы были направлены в компанию на доработку. По словам заместителя начальника управления архитектуры Натальи Анненковой, «Орелстрой» попросили указать на проекте тротуары, лежачие полицейские и ливневки.

Депутат по округу Сергей Себякин решил вмешаться в ситуацию и предложил вовсе остановить строительство многоэтажного дома на время. Васили Новиков предложил другое: «областному управлению архитектуры до 21 ноября сформулировать все предложения и замечания к документации по строительству дороги, а ПАО «Орелстрой», в свою очередь, в течение 7 дней, устранить их». Указание дали и заместителю главы администрации Орла Николаю Ванифатову. Ему предстоит собрать комиссию по БДД и вынести на обсуждение вопрос установки знака, который запретит проезд большегрузов по переулку Межевому.

Исходя из пресс-релиза на сайте горсовета, депутаты не высказали ни единой претензии в адрес губернатора Андрея Клычкова и администрации Орловской области, которая тормозит процесс согласования документации. Добрые начинания, в том числе и со стороны бизнеса, заканчиваются в кабинетах областных чиновников и вязнут в бюрократии.

ИА «Орелград»