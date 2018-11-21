Назван реальный заработок орловцев

21.11.2018 | 13:30 Новости, Общество

Среднедушевые доходы за год выросли почти на 2 процента.

Орелстат обнародовал оперативные данные о реальном среднедушевом доходе жителей Орловской области за январь-сентябрь 2018 года. Согласно представленному отчету в среднем доход составляет 23272 рубля в месяц. Кстати, в третьем квартале он был чуть выше – 24169 рублей.

По сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года среднедушевой доход вырос на 1,9 процента. Отметим, что рекордным в этом году стал июнь, когда орловцы в среднем заработали 25386 рублей. Вероятно, это связано с началом периода отпусков.

«Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале 2018 года установлена постановлением правительства Орловской области в размере 9684 рубля, — добавили в Орелстате. — Это на 1,4 процента выше, чем в III квартале 2017 года».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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