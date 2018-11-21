В Орле поищут пути проповеди к молодежи XXI века

21.11.2018 | 13:00 Новости, Общество

Обнародована программа традиционных Рождественских чтений.

Как уже рассказывал «Орелград», организаторами седьмых Рождественских образовательных чтений стали Орловский государственный университет имени Тургенева и Орловская митрополия РПЦ.

Они обнародовали программу мероприятия. Так, 22 ноября в Фундаментальной библиотеке ОГУ (Каменская площадь, 1) пройдет научно-образовательный форум «Молодежь: свобода и ответственность». Торжественная церемония открытия чтений назначена на 12:00.

«В ходе пленарного заседания представители духовенства, ученые и педагоги обсудят вопросы мировоззренческой ориентации современной молодежи, церковного подхода к проблемам подросткового возраста, поиска путей проповеди к молодежи XXI века», — пояснили в митрополии.

Напомним, что в этом году гостем Рождественских чтений в Орле станет протоиерей Павел Великанов — публицист, доцент Московской духовной академии и главный редактор портала «Богослов.ru».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования