В Орле поищут пути проповеди к молодежи XXI века

Обнародована программа традиционных Рождественских чтений.

Как уже рассказывал «Орелград», организаторами седьмых Рождественских образовательных чтений стали Орловский государственный университет имени Тургенева и Орловская митрополия РПЦ.

Они обнародовали программу мероприятия. Так, 22 ноября в Фундаментальной библиотеке ОГУ (Каменская площадь, 1) пройдет научно-образовательный форум «Молодежь: свобода и ответственность». Торжественная церемония открытия чтений назначена на 12:00.

«В ходе пленарного заседания представители духовенства, ученые и педагоги обсудят вопросы мировоззренческой ориентации современной молодежи, церковного подхода к проблемам подросткового возраста, поиска путей проповеди к молодежи XXI века», — пояснили в митрополии.

Напомним, что в этом году гостем Рождественских чтений в Орле станет протоиерей Павел Великанов — публицист, доцент Московской духовной академии и главный редактор портала «Богослов.ru».

ИА «Орелград»