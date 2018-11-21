В Орле раскрыли разбойное нападение 2000 года

СК завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан.

Специалисты регионального СК передали в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, которых обвиняют в покушении на убийство, разбое и незаконном ношении боеприпасов. Преступление было совершено в декабре 2000 года на мценской объездной.

В материалах дела сказано, что злоумышленники остановили автомобиль знакомых предпринимателей из Курской области, которые возвращались домой из Москвы. С собой у бизнесменов была денежная сумма от продажи мясной продукции.

«Злоумышленники, с целью завладения денежными средствами, применив огнестрельное оружие, совершили разбойное нападение. Однако потерпевшим, получившим ранения, удалось скрыться и получить своевременное оказание медицинской помощи», — сообщает пресс-служба регионального СК.

После совершения преступления один из обвиняемых скрылся заграницей, а для установления причастности к совершенному преступлению другого соучастника в прошлые годы не хватало необходимых доказательств. Организатора нападения удалось задержать в январе 2018 года в Москве, где проживал по поддельным документам. Повторно были установлены и допрошены все участники тех событий, следователи неоднократно выезжали на территории соседних регионов для проведения следственных действий. В конечном итоге доказательную базу удалось собрать.

ИА «Орелград»