Иван Левин публично заявил о нарушениях в БТИ

Председатель Контрольно-счетной палаты выступил в облсовете.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, глава областной КСП выступил с докладом на заседании профильного комитета. Он озвучил результаты недавно завершенной проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (БТИ).

По его словам, были выявлены нарушения на 14,2 миллиона рублей. Из них необоснованные расходы по заработной плате составили 3,18 миллиона, нарушения бухучета – 8,34 миллиона рублей.

— Кроме того, имели место нарушения порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций на сумму 823,8 тысячи рублей, — добавил глава КСП. — Были и случаи необоснованно произведенных выплат при увольнении сотрудников. Так за 2016-2017 годы общая сумма составила 126,3 тысячи рублей.

Копия отчета о результатах проверки была направлена в прокуратуру Орловской области, подчеркнул Иван Левин.

Что касается депутатов, то они приняли информацию к сведению и призвали усилить контроль за финансовой дисциплиной и правомерным начислением заработной платы.

ИА «Орелград»