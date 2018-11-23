Иван Левин публично заявил о нарушениях в БТИ

23.11.2018 | 9:38 Новости, Общество

Председатель Контрольно-счетной палаты выступил в облсовете.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, глава областной КСП выступил с докладом на заседании профильного комитета. Он озвучил результаты недавно завершенной проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (БТИ).

По его словам, были выявлены нарушения на 14,2 миллиона рублей. Из них необоснованные расходы по заработной плате составили 3,18 миллиона, нарушения бухучета – 8,34 миллиона рублей.

— Кроме того, имели место нарушения порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций на сумму 823,8 тысячи рублей, — добавил глава КСП. — Были и случаи необоснованно произведенных выплат при увольнении сотрудников. Так за 2016-2017 годы общая сумма составила 126,3 тысячи рублей.

Копия отчета о результатах проверки была направлена в прокуратуру Орловской области, подчеркнул Иван Левин.

Что касается депутатов, то они приняли информацию к сведению и призвали усилить контроль за финансовой дисциплиной и правомерным начислением заработной платы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования