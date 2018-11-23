Стало известно, сколько денег заработала «Дорожная служба»

Депутаты облсовета заслушали отчет о деятельности предприятия.

Как уточнили в пресс-службе Орловского облсовета, с докладом в региональном парламенте выступил и. о. директора ГУП «Дорожная служба» Александр Бойко.

По его словам. За 9 месяцев текущего года были выполнены работы на общую сумму 967,653 миллиона рублей. Из них 21 процент средств был израсходован на ремонт, строительство и реконструкцию автодорог.

— Размер кредиторской задолженности на 1 октября 2018 года составил 405 миллионов рублей, — отметил Александр Бойко. — По итогам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль предприятия за указанный период составила 754 тысячи рублей.

Решением комитета было рекомендовано продолжить работу по уменьшению кредитной задолженности «в целях недопущения банкротства».

Напомним, что ГУП «Дорожная служба» попало в эпицентр громкого скандала после проверки, проведенной аудиторами Контрольно-счетной палаты. Так, было выявлено неэффективное использование средств и необоснованное укрупнение лотов.

В КСП отметили тогда, что данные факты указывают на наличие коррупционных рисков. Например, только нарушений в сфере закупок в ГУП «Дорожная служба» было выявлено на 428,368 миллиона рублей. Также были выявлены значительные объемы недостачи материальных запасов – наа 65 млн рублей, а факты принятия подложных транспортных накладных без осуществления поставок.

По результатам проверки предприятия УМВД по Орловской области возбудило 3 уголовных дела.

ИА «Орелград»