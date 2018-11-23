Жалоба на полицейского обернулась для орловца тюрьмой

Более двух лет в колонии проведет житель Болхова.

Уголовное дело об оскорблении представителя власти и ложном доносе на него в апелляционной инстанции рассмотрел Орловский областной суд. Перед ним предстал ранее неоднократно судимый житель Болхова. Ранее районный суд приговорил его к 2 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Осужденный обжаловал вердикт, но областная коллегия оставила его без изменений.

Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений. Как пояснили в пресс-службе облсуда, 30 января этого года мужчина выписался из больницы, где проходил лечение. На такси приехал в Болхов. Купил бутылку водки и отправился к приятелю.

«Когда спиртное закончилось, пошел в магазин еще за одной бутылкой, но назад не вернулся, — рассказали в облсуде. — Сотрудники полиции заметили мужчину, шаткой походкой идущего посередине проезжей части дороги, создавая угрозу движению».

Как следует из материалов дела, один из полицейских мужчину уйти с проезжей части. А поскольку от того исходил запах алкоголя, предложил ему сесть в служебный автомобиль и проехать в отдел полиции.

Мужчина сел в автомобиль и повел себя агрессивно. Он оскорбил полицейского нецензурными словами. А потом, желая отомстить полицейскому за составление протокола, заявил в дежурную часть о якобы совершенном в отношении него избиении.

Медки не нашли у заявителя телесных повреждений. Болховчанин признал свою вину и раскаялся в том, что оскорбил полицейского, сообщили в суде. Но в том, что написал заведомо ложный донос, вину не признал.

ИА «Орелград»