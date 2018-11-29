Собянин подкинет Клычкову 350 млн на преображение Орла

29.11.2018 | 11:26 Важное, Новости, Общество

Москва выделит на благоустройство больше, чем федеральный бюджет.

В 2019 году Орловская область сможет потратить 699,3 млн рублей на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вечерний Орел» уточняет, что из них 223,5 млн выделит федеральный бюджет, около 7 млн дадут областной и местные бюджеты совместно. Самый крупный транш поступит из правительства Москвы – 350 млн рублей.

На этот год столица давала Орловской области 250 млн рублей. Деньги ушли на частичную реконструкцию Городского парка, ремонт фонтанов и ряд других общественных территорий. В общей сложности в 2018 году на комфортную среду регион потратил почти 540 млн рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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