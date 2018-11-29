В Орле «ГИАТТ» привлекут к ответственности за халтуру

Они выполняли ямочный ремонт улицы Старо-Московской с нарушениями.

Дорожников компании «ГИАТТ» привлекут к дисциплинарной ответственности за некачественный ремонт улично-дорожной сети, в частности улицы Старо-Московской, сообщает пресс-служба мэрии. Начальник УКХ Светлана Климова на рабочем совещании сити-менеджера Орла Александра Муромского пояснила, что в отношении работников уже проводится проверка. Кроме этого, работы, выполненные без соблюдения норм, приняты не будут.

Напомним, ранее в группе «Без Ям Орловщина» депутат горсовета Евгений Косогов опубликовал пост о многочисленных нарушениях компании «ГИАТТ» при ремонте улицы Старо-Московской. Он уточнял, что ямы не проливались битумом (создавалась лишь имитация проливки битумом), поверхность ям не очищалась и не продувалась от мусора, кромка ям не подрезалась, а также не были установлены знаки дорожного движения сигнализирующие, что производится ямочный ремонт.

ИА «Орелград»