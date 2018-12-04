Орловская область вернет в федеральный бюджет 4,1 млрд рублей

Утверждены параметры долговой политики региона.

Долговая политика Орловской области рассчитана на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Соответствующее постановление издало правительство региона. В документе отмечено, что «управление государственным долгом непосредственно связано с бюджетным процессом». Поэтому «формирование долговой политики является важной задачей бюджетного планирования».

Основными целями являются поддержание объема долговых обязательств Орловской области на экономически безопасном уровне, своевременное исполнение обязательств в полном объеме и обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания долга.

Напомним, что Орловская область в 2017 году вступила в федеральную программу реструктуризации долга. Нашему региону были предоставлены кредиты из федерального бюджета. Взамен область взяла на себя ряд обязательств. В частности, госдолг региона не должен расти.

Как следует из документа, в соответствии с условиями реструктуризации сроки возврата реструктурированной задолженности были продлены до 2024 года включительно с более равномерным графиком погашения.

Всего Орловской области в указанный период времени предстоит выплатить в федеральный бюджет 4,129 миллиарда рублей. Из них по итогам 2018 года должно быть выплачено 206,5 млн рублей, 2019 — 206,5, 2020 — 412,9, 2021 — 825,9, 2022 — 825,9, 2023 — 825,9 и 2024 год — 825,9 миллиона рублей.

Отметим, что прежний график предусматривал погашение долга не ежегодно, а лишь в 2018, 2019, 2021 и 2022 годах. Причем в последние два года региону пришлось бы выплачивать более 1 млрд рублей.

ИА «Орелград»