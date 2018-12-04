Приставы взыскали зарплату с «Дормаша»

Служба отчиталась о завершении важного исполнительного производства.

Орловским судебным приставам удалось завершить работу по принудительному взысканию заработной платы с одного из самых крупных предприятий-должников — ЗАО «Дормаш». Об этом официально сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

«Всего за период нахождения на исполнении исполнительного производства были удовлетворены требования взыскателей по 3075 исполнительным производствам, — рассказали в ведомстве. — В пользу работников ЗАО «Дормаш» взыскано более 84 млн рублей, в том числе более 35 миллионов в 2018 году».

Напомним, что завод «Дормаш» в марте 2017 года был признан банкротом. Его общая задолженность перед кредиторами превысила 1 млрд рублей. Кредиторами стали и сотни рабочих. Им даже пришлось принять участие в нашумевшем судебном процессе, который решал судьбу пяти бульдозеров.

В службе приставов также рассказали, что было обращено взыскание на счета организации-должника, ограничено проведение операций по кассе предприятия, наложен арест на автотранспортные средства, станки и оборудование, произведена оценка и реализация имущества, запрещены действия по отчуждению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

«По факту неправомерных действий в отношении руководителя ЗАО «Дормаш» дознавателями службы было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, — добавили в УФССП. — Материалы переданы в Следственный комитет, который возбудил дело по ст. 145.1 УК РФ».

ИА «Орелград»