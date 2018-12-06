Клычков сказал, что елки купили не из бюджета. Мэрия потратила на них 3,8 млн

Возможно, губернатор имел в виду областной бюджет. Но вряд ли.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ввел жителей Орла в заблуждение, заявив, что новогодние елки в региональном центре были установлены на внебюджетные средства.

Накануне глава региона опубликовал в Instagram фотографию новогодней ели, установленной возле театра «Свободное пространство». Общаясь с жителями, он написал: «Прошу заметить, что ни копейки из бюджета не брали».

Губернатор неправ. Согласно данным сайта госзакупок, «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» заключило контракт на установку двух новогодних елей с ООО «ТПК «Русская Ёлка» (Коломна, Московская область) на сумму 3,87 млн рублей. В конкурсной документации указана та самая елка с большими шарами, которая сейчас красуется возле «Свободного пространства», и другая елка – светодиодная с шарами поменьше.

Изначально подрядчик предлагал за свои услуги чуть менее 3 млн рублей, но итоговая сумма оказалась на 800 тысяч выше. По данным «Орелграда», на деле у «Русской Ёлки» купили не две, а три ели, поменяв контракт в последний момент. Это оказалось не отражено в конкурсной документации.

Возможно, Клычков не знает, куда мэрия тратит бюджетные деньги. Впрочем, также не исключено, что он просто хотел в беседе с жителями выдать желаемое за действительное.

Еще один вариант — диалог от имени Клычкова в соцсетях вел кто-то другой, например, его советник Сергей Лежнев. Последний ранее ложно заявлял в соцсетях, что Клычков якобы покупал мебель в свою резиденцию за личный счет. Хотя на самом деле закупки мебели в апартаменты губернатора осуществили за счет бюджета, и на эти цели было потрачено более 1 млн рублей.

ИА «Орелград»