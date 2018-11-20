Лежнев заявил, что Клычков купил мебель в резиденцию на свои деньги

При этом ни одна госзакупка не была отменена, а ее факт даже подтверждали в администрации президента

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев заявил, что глава региона Андрей Клычков обновлял мебель в своей резиденции в поселке Дружный на личные средства.

Об этом он сказал в комментариях в Facebook, оправдывая критику Клычкова по подготовке к 200-летию орловского писателя Ивана Тургенева.

«А что касается мебели, так она оплачена из личной зарплаты Клычкова. Тут вы тоже мимо», — написал Лежнев в ответ на комментарий пользователя Марии Саблиной. Ранее о губернаторской мебели он упоминал в интервью «Орловским новостям».

«Орелград» дважды рассказывал про закупки мебели в резиденцию губернатора, оплаченную из регионального бюджета. В обоих случаях заказчиком выступило бюджетное учреждение «Облхозэксплуатация». В первом случае область потратила чуть более 908 тысяч рублей на несколько наборов мебели, кухонный гарнитур, мебель для ванной и душевую кабину. Во второй раз регион заказал два небольших шкафа и тумбу под телевизор за 220 тысяч рублей.

Большинство контрактов выиграла ИП Вероника Логачева. Как показывает сайт госзакупок, все процедуры были успешно завершены. Какую мебель и куда покупал Клычков за свой счет – если верить Лежневу, конечно – так и не стало ясно.

Кроме того, факт второй закупки подтверждали в администрации губернатора. Как сообщалось ранее, и. о. главы органа власти Валерий Аносов ответил изданию «РИА 57», что приобретение мебели «обусловлено естественным и физическим износом» имеющихся шкафов.

ИА «Орелград»