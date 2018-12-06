Клычков удалил комментарий о «небюджетности» орловских елок

6.12.2018 | 17:57 Важное, Новости, Общество

А в мэрии совершили неудачную попытку объяснить его слова.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков удалил из своего Instagram-аккаунта комментарий, в котором сказал, что три новогодние елки в Орле установлены без траты бюджетных средств.

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Как ранее сообщал «Орелград», в диалоге с жителями Клычков, обсуждая установку елок, написал: «Прошу заметить, что ни копейки из бюджета не брали». Вместе с тем на сайте госзакупок был опубликован аукцион, согласно которому «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» заплатило 3,8 млн за установку трех новогодних елей.

Спустя несколько часов после публикации мы получили официальный комментарий от властей. Правда, почему-то не от правительства Орловской области, а из администрации Орла.

Первый замглавы сити-менеджера Олег Минкин пояснил, что елки были оплачены из денег, поступивших в Орловскую область из правительства Москвы. Оно выделило нашему региону почти 260 млн рублей на благоустройство фонтанов, монтаж подсветки на мостах, иллюминации и другие цели.

«Деньги были переданы безвозмездно в качестве межбюджетных трансфертов», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Чиновники добавили, что им было необходимо провести аукцион, чтобы не нарушить федеральный закон о госзакупках.

Орловские власти вместе с Клычковым почему-то посчитали, что если деньги пришли из бюджета Москвы, то они вдруг стали внебюджетными источниками. Между тем те 260 миллионов остались деньгами налогоплательщиков, и тратить их нужно так же, как тратятся орловские средства – с утверждением расходов депутатами.

ИА «Орелград»

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