Под Орлом загорелся трехэтажный дом. Есть пострадавшие

В поселке Дубовая Роща работают несколько пожарных расчетов

В поселке Дубовая Роща Орловского района (между Орлом и Болховом) случился пожар в трехэтажном панельном доме, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Возгорание случилось в доме №13 по улице Цветочной. Спецслужбы выехали на тушение в 11:19.

Черный дым, поднимающийся вверх, было видно с трассы «Калуга-Орел». Источник огня находился в квартире на первом этаже, вскоре пламя перекинулось на второй этаж.

Пожарные проводят эвакуацию жильцов. По данным «Орелграда», звено газодымозащитной службы обнаружило внутри здания двух пострадавших — женщину и ребенка. К месту происшествия направлены дополнительные автомобили скорой помощи.

ИА «Орелград»

Продолжение темы: При пожаре в Дубовой Роще погибла женщина, пострадали 7 человек