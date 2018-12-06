Под Орлом загорелся трехэтажный дом. Есть пострадавшие

6.12.2018 | 12:00 Новости, Происшествия

В поселке Дубовая Роща работают несколько пожарных расчетов

В поселке Дубовая Роща Орловского района (между Орлом и Болховом) случился пожар в трехэтажном панельном доме, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Возгорание случилось в доме №13 по улице Цветочной.  Спецслужбы выехали на тушение в 11:19.

Черный дым, поднимающийся вверх, было видно с трассы «Калуга-Орел». Источник огня находился в квартире на первом этаже, вскоре пламя перекинулось на второй этаж.

Пожарные проводят эвакуацию жильцов. По данным «Орелграда», звено газодымозащитной службы обнаружило внутри здания двух пострадавших — женщину и ребенка. К месту происшествия направлены дополнительные автомобили скорой помощи.

ИА «Орелград»

Продолжение темы: При пожаре в Дубовой Роще погибла женщина, пострадали 7 человек

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