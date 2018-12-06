При пожаре в Дубовой Роще погибла женщина, пострадали 5 человек

Среди пострадавших трое детей.

Один человек погиб и семеро пострадали при пожаре в трехэтажном доме в поселке Дубовая Роща Орловского района. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Как сообщалось ранее, 6 декабря огонь охватил квартиру на первом этаже панельного здания и перекинулся на квартиру на втором этаже. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

По данным «Орелграда», погибшая жила в квартире на втором этаже. Среди спасенных — трое детей, их госпитализировали в больницы. В пресс-службе МЧС «Орелграду» рассказали, что многодетная мать, проживавшая в квартире, где случился пожар, сама вытащила двух детей. Затем ей на выручку подоспели пожарные.

Из дома эвакуировали 12 человек. В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия и выясняют обстоятельства пожара.

Из семи спасенных человек в общей сложности госпитализированы были пятеро.

ИА «Орелград»