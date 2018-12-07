Федора Козина оставили под арестом

Облсуд отклонил жалобу защиты бывшего начальника УЭБиПК.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника, поданную в интересах Федора Козина – теперь уже бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Орловской области.

Напомним, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере через посредников за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя. По делу он проходит вместе с коллегой Павлом Кленышевым. По версии следствия, сумма взятки должна была составить 4 млн рублей.

В ноябре Заводской районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражей до 7 января 2019 года включительно. Козин и его защитники просили отменить это постановление и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо иную, не связанную с лишением свободы.

Однако суд апелляционной инстанции, проверив материал, выслушав доводы обвиняемого, стороны защиты и обвинения, не нашел оснований для избрания в отношении Козина более мягкой меры пресечения. Постановление Заводского райсуда оставлено без изменения.

Отметим, что в судебном заседании Козин участвовал посредством видеоконференц-связи.

ИА «Орелград»