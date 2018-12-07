В Орле изъяли 120 кг контрафактных лекарств

Инспекторы утилизировали недоброкачественные препараты для животных.

В 2018 году в Орловской области в результате контрольно-надзорных мероприятий было изъято из обращения и утилизировано 197 единиц (30 наименований) недоброкачественных ветеринарных препаратов общим весом 55 кг на сумму около 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

Также изъято и утилизировано 30 единиц (5 наименований) контрафактных препаратов общим весом 66 кг на сумму более 57 тысяч рублей. Это были лекарственные средства из Индии, Японии, США и двух регионов РФ.

В Россельхознадзоре отмечают, что в этом году было выдано 20 лицензий на право осуществления фармацевтической деятельности. Действие 6 прекращено. Проведено 17 проверок и в 16 случаях выявлены нарушения.

«По результатам проведенных проверок составлено 26 протоколов об административных правонарушениях, — рассказали в ведомстве. — Сумма штрафов составила 500 тысяч рублей. По информации УФСБ России по Орловской области пресечены четыре факта розничной торговли ветеринарными препаратами без лицензии».

Добавим, что в Орловской области 138 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц занимаются деятельностью в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

ИА «Орелград»