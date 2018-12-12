Орловские чиновники предложили экономить на детях

Городские власти задумались о переходе на адресное школьное питание.

Мэр города Орла Василий Новиков поручил обсудить вопрос о переходе на адресное питание на ближайшем заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов. Об этом сообщает администрация областного центра.

По ее данным, этому предшествовал опрос общественного мнения, участие в котором приняли почти 88 процентов от общего количества родителей. Более 50 процентов опрошенных заявили, что их детям не нравится качество предлагаемых блюд.

По словам замглавы администрации Орла Екатерины Данилевской, уже разработано новое меню — из расчета 40 рублей в день для всех школьников и 58 рублей для детей, посещающих группы продленного дня.

«При принятии решения о переходе на адресное питание такие категории учеников как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, должны быть под защитой государства и есть в школе бесплатно», — отметила она.

Свою позицию высказал и градоначальник Александр Муромский. По его словам, «переход на адресное питание на данный момент является оптимальным решением».

ИА «Орелград»