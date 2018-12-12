Орловские музейщики рассказали о том, что их беспокоит

12.12.2018 | 14:45 Новости, Общество

Ситуацию с музеями обсудили в облсовете народных депутатов.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, вопрос был обсужден на заседании профильного комитета Оно прошло на базе областного краеведческого музея. Соответственно с докладом выступил директор этого учреждения Дмитрий Моисеев.

По его словам, в 2017 году музей и его филиалы посетили более 50 тысяч человек. Фонды насчитывают более 184 тысяч единиц хранения. Рассказал он и о главных проблемах. В частности, это проблемы и с финансированием ремонта фасадов зданий и благоустройства прилегающей территории, а также с обеспечением сохранности фондов.

Согласно озвученным данным, почти 25 тысяч предметов, или 21 процент от общего числа нуждаются в реставрации. Недостаточно и площадей для хранения — на один квадратный метр в среднем приходится 365 меморий.

«Определенные трудности в работе создает отсутствие туристической инфраструктуры», — добавил Дмитрий Моисеев.

Депутаты приняли информацию к сведению и рекомендовали чиновникам областного правительства «рассмотреть возможность увеличения финансирования отрасли культуры с учетом проведения ремонтных работ, обеспечения сохранности фондов, создания выставок».

ИА «Орелград»

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