В Орле частную школу обвинили в самозахвате земли

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, жалобы поступили от жителей поселка Некрасовка Орловского района. По их мнению, на перекрестке улиц Центральной и Березовой ширина проезжей части слишком мала и не обеспечивает безопасность дорожного движения.

Вместе с прокурорами на место отправились эксперты МУП «Архитектурно-планировочное бюро». Замеры были произведены при помощи прибора спутникового позиционирования. В результате претензии возникли к частной школе «Магистр», вернее к ее забору.

Выяснилось, что металлическое ограждение выходило за пределы предоставленного школе участка на территорию, которая входит в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена.

По подсчетам экспертов, самовольно занятая и огороженная забором площадь со стороны улицы Березовой составляла 83,1 кв.м., а со стороны улицы Центральной — 18,1 кв.м.

На директора завели административное дело, по итогам рассмотрения которого его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кстати, штраф уже уплачен. Кроме того, к дисциплинарной ответственности был привлечен заместитель директора.

В прокуратуре добавили, что нарушения уже устранены, а «металлическое ограждение перенесено в юридические границы территории образовательного учреждения».

ИА «Орелград»