СК отдал под суд группу «черных могильщиков» во главе с сотрудником УКХ

Для сокрытия преступлений банда придумала особый язык, обозначая суммы взяток «километрами» и «метрами».

СУ СКР по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела инвентаризации захоронений МКУ «УКХ г.Орла» Эдуарда Троцюка и работников предприятий Сергея Митюшкина, Михаила Пономарева, Александра Коржавых, Дмитрия и Николая Гуркиных. Их обвиняют в совершении преступлений сразу по двум статьям. Дело направлено в суд.

Следствие установило, что Троцюк создал преступную группу, члены которой получали деньги за незаконную выдачу гражданам удостоверений на право пользования захоронениями на закрытых кладбищах Орла. В преступную группу вошли специалисты УКХ Коржавых, Пономарев, Митюшкин, а также землекопы МУП РОУ — братья Гуркины.

С марта по май 2016 года Троцюк и «черные могильщики» заработали на предоставлении девяти земельных участков на кладбищах города 365 тысяч рублей. Для сокрытия преступлений банда придумала особый язык, обозначая суммы взяток «километрами» и «метрами».

«При появлении сотрудников полиции на кладбищах члены организованной группы оперативно сообщали друг другу об их прибытии; использовали и другие методы конспирации», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, уголовное дело в отношении начальника отдела МКУ «Управление коммунального хозяйства г. Орла» по статье о превышении должностных полномочий было возбуждено в 2017 году региональной прокуратурой. Ранее в отношении Эдуарда Троцюка уже было возбуждено дело по статье о получении взятки.

ИА «Орелград»