Коммунисты объяснили, зачем Орлу понадобился бюст Сталина

Комментарий дал первый секретарь орловского горкома КПРФ Вячеслав Морозов.

Текст размещен на сайте Орловского обкома КПРФ. Напомним, что декаду назад коммунисты в очередной раз напомнили об идее установки в Орле бюста Сталина. Они намерены провести декабря общественные слушания по данному вопросу, а в 2019 году «широко обсудить» вопрос в Орле, организовать соцопрос и голосование в Сети. На основании полученных данных КПРФ обратится в горсовет с просьбой дать добро на установку бюста в сквере за кафе «Сказка» на улице Московской.

Приводим комментарий Вячеслава Морозова полностью:

«В настоящее время к Сталину — человеку, поднявшему Россию от сохи до атомной бомбы, прозорливому полководцу и политическому стратегу, продолжает расти неподдельный научный и общественный интерес. При Сталине страна превратилась в передовую промышленную сверхдержаву. За 26 сталинских лет было построено 64 процента производственных предприятий, созданных за все время советской власти. Советская промышленность уверенно развивалась в те самые 30-е годы, когда после великого кризиса экономика капиталистических стран фактически топталась на месте.

Главная задача первой пятилетки заключалась в том, чтобы превратить страну из аграрно-индустриальной в индустриальную. За одну только первую пятилетку было построено 1500 крупных промышленных предприятий и сто новых городов. За годы второй пятилетки вступили в строй 4,5 тысячи крупных промышленных предприятий. Возникли мощные индустриальные центры, появились новые отрасли промышленности: химическая, станко-, тракторо- и авиастроительная.

По итогам первых двух пятилеток Советский Союз по основным показателям – производство электроэнергии, топлива, чугуна, стали, цемента – вышел на второе место в мире после США и на первое в Европе. К концу 1930-х годов СССР стал одной из немногих стран, способных производить любой вид промышленной продукции. Развитым странам Европы чтобы добиться таких показателей понадобилось почти 100 лет, а социалистическому государству удалось это за десять лет. Эти достижения позволили нашей стране в годы Великой Отечественной войны нанести сокрушительное поражение фашистской Германии.

Впервые в истории человечества Конституцией СССР 1936 года каждому советскому гражданину был гарантирован социальный минимум: право на труд и отдых, бесплатное образование и медицинское обслуживание, на жилье и социальное обеспечение в старости и в случае утраты трудоспособности. В 1940 году был осуществлен переход на 8-часовой рабочий день.

Социальная политика, проводимая единственным в мире социалистическим государством, возглавляемым И.В.Сталиным, позволила ликвидировать безработицу, нищету, беспризорность, неграмотность и культурную отсталость населения, и в то же время обеспечить рост жизненного уровня трудящихся, установить справедливую систему оплаты труда, сформировать систему высокоэффективного народного образования, создать мощную систему бесплатного здравоохранения, выстроить систему социальных льгот и выплат для различных групп населения, ввести механизм предоставления бесплатного жилья.

Для увековечивания памяти я поддерживаю установку бюста И.В.Сталину, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР».

ИА «Орелград»

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