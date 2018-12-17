В Орле рассказали, как правильно выбрать алкоголь на Новый год

Полезные рекомендации дали эксперты.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало о том, как избежать приобретения некачественной и опасной алкогольной продукции в канун Нового года. Прежде всего, следует покупать спиртное только в лицензированных магазинах, но не в нестационарных торговых объектах, торгово­остановочных павильонах, на оптовых и розничных рынках, а также дистанционным способом через интернет.

Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки и не должен прокручиваться. При переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать. Внешний вид (коробка, бутылка, укупорочные средства) не должен быть поврежден или деформирован.

Этикетка с информацией о продукте должна плотно прилегать к упаковке, на которой должны быть размещены акцизные марки. Название на марке должно совпадать с названием на этикетке. Кроме того, на марке должна содержаться информация об объемной доле этилового спирта в продукте и объем тары, которая должна также совпадать с информацией на этикетке.

«Этикетка должна быть наклеена ровно без разрывов и перекосов и содержать полную информацию на русском языке, — говорят в Роспотребнадзоре. – Она размещается на упаковке и должна содержать следующие сведения: наименование; цена; производитель (юридический адрес); страна происхождения; сертификат или декларация о соответствии; сведения о государственных стандартах, требованиям которых должна соответствовать алкогольная продукция; объем в потребительской таре; наименование основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат; дата изготовления и срок использования; содержание этилового спирта; о вреде употребления алкогольной продукции для здоровья».

Потребитель имеет право потребовать у продавца сопроводительные документы на алкоголь, удостоверяющие легальность его производства. Это может быть товарно-транспортная накладная и справка, прилагаемая к ней или таможенной декларации (для импортированной алкогольной продукции).

Напомним что государством установлены минимальные розничные цены: на водку и ликероводочную продукцию крепостью 40 процентов содержания спирта — 205 рублей за бутылку объемом 0,5 л; на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 293 рубля; на коньяк — 371 рубль.

ИА «Орелград»