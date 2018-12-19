КСП проверила, как чиновники тратят деньги

Проверка прошла в Ливенском районе.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку исполнения бюджета Ливенского района за 2017 год и текущий период 2018 года. Упор был сделан на анализ целевого и эффективного использования субвенций, выделенных из областного бюджета. Общий объем проверенных средств составил 864,097 миллиона рублей.

Редкий случай, но нарушений аудиторы выявили не так много. Например, объем неэффективного использования средств бюджета оценен всего лишь в сумму 227,3 тысячи рублей.

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельных муниципальных программ на 2017 год не соответствует размерам, утвержденным нормативно-правовыми актами Ливенского района», — добавили в КСП. Разница составила 558,4 тысячи рублей.

Кроме того, была выявлена искаженная отчетность на сумму 1,384 миллиона рублей. Аудиторы также обратили внимание на то, что в Ливенском районе не утверждены нормативы затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автодорог местного значения и правила расчета размера ассигнований. Это является нарушением Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ…»

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена областным властям.

ИА «Орелград»