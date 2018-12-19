В Орле рождаемость подсчитали в промилле

Утвержден прогноз социально-экономического развития Орловской области.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года утвердили региональные власти. Приведенные в нем данные «разработаны на основе комплексного анализа ситуации в основных отраслях и сферах хозяйственной деятельности, текущей отчетности статистических органов, совокупности внешних и внутренних факторов, положительно и отрицательно влияющих на развитие экономики региона».

В число главных социальных индикаторов включена демографическая ситуация. Согласно документу, численность постоянного населения Орловской области на начало 2018 года составила 747,2 тысячи человек и сократилась за год на 7,6 тысячи человек (на 1,0 процент).

«Демографическая ситуация характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, — говорится в прогнозе. — Коэффициент естественной убыли в 2017 году составил -6,3 промилле против -5,5 промилле годом ранее. Число родившихся в 2017 году сократилось на 1144 человека и составило 7,1 тысячи человек (86,2 процента к 2016 году). Количество умерших сократилось относительно 2016 года на 595 человек и составило 11,9 тысячи человек».

Коэффициент рождаемости в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился на 12,8 процента и составил 9,5 промилле. Коэффициент смертности сократился на 3,7 процента и составил 15,8 промилле.

По предварительной оценке, среднегодовая численность постоянного населения Орловской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократится на 7 тысяч человек и составит 744 тысячи человек.

«В 2018 году по сравнению с 2017 годом коэффициент рождаемости увеличится на 1,1 процента и составит 9,6 промилле, коэффициент смертности также незначительно увеличится и составит 15,9 промилле против 15,8 промилле годом ранее, — считают авторы документа. — Число умерших превысит число родившихся в 1,7 раза. Коэффициент естественной убыли в 2018 году сохранится на уровне 2017 года (-6,3 промилле)».

ИА «Орелград»