В Орле на ТЭЦ загорелся резервуар с маслом

Пожарно-тактическое учение проводят сотрудники ГУ МЧС по Орловской области сегодня, 20 декабря, на ул.Энергетиков, 6.

По легенде, на ТЭЦ в одном из котлов в машинном зале загорелся резервуар с маслом. Площадь возгорания составила 500 кв.метров. На данный момент здание обесточено. Существовала угроза распространения огня на резервуар с водородом.

Уточняется, что пожару был присвоен второй ранг пожара. Также была поставлена задача организовать подачу воды – проложить магистральные линии от гидрантов. Одни пожарные охлаждают резервуары, другие — проводят пенную атаку.

ИА «Орелград»