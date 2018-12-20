В Орле на ТЭЦ загорелся резервуар с маслом

20.12.2018 | 15:57 Новости, Общество

Пожарно-тактическое учение проводят сотрудники ГУ МЧС по Орловской области сегодня, 20 декабря, на ул.Энергетиков, 6. 

По легенде, на ТЭЦ в одном из котлов в машинном зале загорелся резервуар с маслом. Площадь возгорания составила 500 кв.метров. На данный момент здание обесточено. Существовала угроза распространения огня на резервуар с водородом.

Уточняется, что пожару был присвоен второй ранг пожара. Также была поставлена задача организовать подачу воды – проложить магистральные линии от гидрантов. Одни пожарные охлаждают резервуары, другие — проводят пенную атаку.

ИА «Орелград»

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