В Орле опубликовали праздничную программу на 9 мая

В городе пройдут десятки мероприятий.

Информацию разместил в своих социальных сетях мэр Юрий Парахин.

Напомним, что по соображениям безопасности власти решили отказаться от наиболее масштабных планов — парада, шествия Бессмертного полка и салюта. Тем не менее, орловцев не оставят без праздника.

Основные мероприятия пройдут завтра, 9 мая. В 9 часов в сквере Танкистов состоится митинг памяти (6+). В городских парках организуют специальные праздничные программы для детей и взрослых.

Также отмечать День Победы будут 10 и 11 мая.

