В Орле опубликовали праздничную программу на 9 мая

8.5.2026 | 13:04 Важное, Новости, Общество

В городе пройдут десятки мероприятий.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Информацию разместил в своих социальных сетях мэр Юрий Парахин.

Напомним, что по соображениям безопасности власти решили отказаться от наиболее масштабных планов — парада, шествия Бессмертного полка и салюта. Тем не менее, орловцев не оставят без праздника.

Основные мероприятия пройдут завтра, 9 мая. В 9 часов в сквере Танкистов состоится митинг памяти (6+). В городских парках организуют специальные праздничные программы для детей и взрослых.

Также отмечать День Победы будут 10 и 11 мая.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

