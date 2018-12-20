В Орле очень помогли Деду Морозу

20.12.2018 | 12:50 Новости, Общество

Орловские студенты провели благотворительную ярмарку.

Как рассказали в Орловском государственном университете имени Тургенева, организатором уже шестой год подряд выступили волонтеры из Ресурсного координационного центра добровольческих инициатив. На средства, собранные от продаж, будут приобретены новогодние подарки для детей из детдомов и интернатов, а также необходимая техника и инвентарь.

«Участником ярмарки может стать любой желающий, — отметила руководитель РКЦ добровольческих инициатив Маргарита Прокохина. — В этом году к нам присоединились другие учебные заведения, а также реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Посетителям предлагали разные товары – мыло ручной работы, открытки, самодельные пирожки, торты и прочие сладости. Волонтеры облачились в костюмы сказочных персонажей. Как отметили в ОГУ, кроме Деда Мороза и Снегурочки гостей ярмарки встречали цыганки в пестрых нарядах, Кикимора, Кролик и Баба-Яга.

Также прошла акция – желающие могли написать поздравительные открытки бабушкам и дедушкам, которые позже передаются с подарками в дома престарелых.

Сообщается, что по итогам ярмарки было собрано 12259 рублей. Все средства пойдут на приобретение подарков для детей семей группы риска города Болхова, а также детей, находящихся на лечении в Орловской психиатрической больнице, интернатов Болхова и Мценска.

ИА «Орелград»

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