Бюджет Орла будет на 577 млн рублей меньше, чем думали

Главный финансовый документ города приняли с поправками.

Как сообщили в Орловском горсовете народных депутатов, бюджет Орла на 2019 год и плановый период 2020-21 годов был принят с существенными поправками. В частности, парламентарии настояли на том, чтобы из проекта документа были исключены необоснованные, по их мнению, доходы.

Речь идет о предполагаемых поступлениях, которые нардепы сочли рискованными. Например, в бюджет были заложены средства от продажи гостиницы «Русь». Однако никто не может дать гарантию того, что она будет реализована.

Кроме того, в проекте были заложены «риски неисполнения показателей по таким источникам, как доходы от арендной платы за муниципальные земли и за участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также доходы от аренды и продажи муниципального имущества».

В результате доходная часть бюджета была сокращена на 577 миллионов рублей. В качестве плюса можно отметить то, что впервые в бюджет заложили средства на погашение кредиторской задолженности города.

ИА «Орелград»