1 мая в Орле состоятся десятки мероприятий

Для жителей и гостей города подготовили обширную праздничную программу.

О ней рассказали в пресс-службе мэрии.

В 9 часов на площади Ленина начнётся парад тракторов. В 10 часов здесь же состоится парад трудовых коллективов, в котором примут участие представители около 30 учреждений, предприятий и организаций.

Параллельно в 9 часов на площадке перед Городским парком культуры и отдыха откроется выставка-ярмарка «Сделано в России. Выбираем Орловское!».

Ровно в полдень городской и детский парки официально откроют новый сезон. В горпарке на центральной сцене состоится концерт (он завершится в 17 часов), на 3-й аллее – ярмарка изделий прикладного искусства «Город мастеров». Также запланированы интерактивные программы, мастер-классы и другие мероприятия.

С 12 до 15 часов в парке Победы пройдёт праздничный марафон. В 13:30 в скверах Танкистов и Комсомольцев состоятся памятные митинги с возложением цветов.

В 18:00 на на площадке перед гостиницей «Салют» выступит ансамбль «Славица» – с концертной программой «Все мы Россия!».

Кроме того, известно, что 2 мая с 11 до 16 часов в городском парке пройдёт фестиваль ретроавтомобилей «АвтоЭстрада». Здесь можно будет увидеть не только машины, но и мотоциклы ушедших эпох. Также состоится выставка советских игрушек.

